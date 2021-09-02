3人天橋噴字刑毁等罪成准保釋　官索報告審視悔意是否真誠 (17:52)

一對姊妹及一名中大全球政治經濟社會科學碩士生於去年4月在炮台山一條行人天橋噴字，早前被裁定刑事損壞及管有物品意圖損壞財產罪罪成，裁判官王證瑜今（2日）在東區裁判法院表示，3人當時沒有展示任何悔意，考慮案情及當時的社會環境，明言或會監禁，惟背景報告均顯示3人有悔意，決定先為她們索取社會服務令報告以了解「悔意是否真誠」，押後至10月15日再判刑，並批准3人以5000元保釋外出。
被告為侍應林燕虹（24歲）、售貨員林瑋婷（29歲）及投資顧問滕克恬（26歲）。首兩人為兩姊妹，同被控於2020年4月6日，無合法辯解而損壞炮台山港鐵站B出口連接福元街的行人天橋。滕克恬則被控管有一支噴漆。
辯方表示，背景報告稱首兩名被告在還押期間深切反省，她們早前亦已應法庭命令向港鐵交出賠償金，望法庭先索取社會服務令報告。
辯方又稱，第三被告還押期間親筆撰寫求情信，稱因一時無知而犯案，因而連累家人，已令她深感後悔，她在獄中亦透過幫助囚犯來補償過錯。辯方稱，本案或會影響其前途，又透露被告將升讀中大全球政治經濟社會科學碩士二年級，於下周一（6日）開學，望法庭判處社會服務令或緩刑，讓她完成學業。
裁判官王證瑜稱，第三被告沒有特殊情況促使法庭考慮緩刑，不過現階段可看到各被告的悔意，加上證據顯示首兩名被告所造成的損壞並非嚴重，第三被告更未有作出破壞行為，連同考慮第三被告的學業後，決定批准3人保釋候判。
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