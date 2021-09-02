調查：疫下逾兩成小一小二生超重肥胖見11年新高　衛生署稱響警號 (19:05)

統計涵蓋近7000名去年到母嬰健康院檢查的4歲學前兒童、去年11月至12月出席學生健康服務的近8000名小一至小二學童，以及約5000名中一生。結果發現學前兒童的超重及肥胖比率一年間上升2.2個百分點至5%；小一至小二學童反彈6.3個百分點至20.2%；中一生亦增2.7個百分點至24.1%。三個年齡層的數據均見10年來新高。鍾偉雄表示，肥胖兒童長大後較易患上癡肥以至高膽固醇等心血管疾病，冀家長以身作則，與子女一同改善飲食及運動習慣。

衛生署又發現，小一生佩戴眼鏡比率則增加3個百分點至14%，中一生亦微升一個百分點至53%。

另外，衛生署上月訪問660名中小學生，發現疫情下約58%小學生及56%中學生減少進行體能活動，逾77%小學生及65%中學生增加使用電子屏幕產品作學業用途。鍾偉雄提醒學生應每日做一小時運動，使用電子產品時亦應保持30至50厘米距離，並每20至30分鐘稍息。