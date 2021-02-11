已婚醫生港鐵偷拍兩女裙底罪成　判240小時社服令　官：如再犯會判監 (17:39)

被告陳恩發（49歲）被指於去年7月2日，在港鐵佐敦站往油麻地站的一班列車車廂內，作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德行為，即用手提電話拍攝兩名女子的裙底相片。

辯方今引述感化官報告，稱被告沒有案底、背景良好及有真誠悔意，事後已就心理問題求助；報告建議判被告進行中度時數的社會服務令，但被告提出服從最高時數的社會服務令。被告還押約兩星期，辯方認為同類案件的判刑是五花八門，望法庭判刑時考慮被告日後或面對工作上的困難和聆訊。

鄭官判刑時提及，被告因婚姻和工作導致心理問題，但不認為是輕判的理由，被告電腦亦藏有多張裙底照片。鄭官指出被告的朋友和同事不乏專業人士，他理應可及早尋求協助。

被告經審訊後被定罪，鄭官說一般而言不會判社會服務令，但考慮到被告向心理學家表示有悔意，願意做更長時數的社會服務令，以及遭還押受到教訓，判罰240小時社會服務令，並須接受精神治療或心理輔導，以確保其狀態可進行社會服務令。鄭官勸喻道「人人都會做錯，唔好再犯」，被告點頭回應。