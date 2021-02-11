地產經紀涉暴動　自辯稱抬站牌因以為有人被壓　官質疑幫忙時犯罪是否辯護理由 (17:10)

報稱地產經紀的被告黃溢霖自辯時稱，當日上午健身後到金鐘上班，下班4時許乘巴士及的士往沙田購買健身奶粉。被告打算乘小巴離開，行經源禾路時，看到有人拉低小巴站牌，他曾說「拉返直佢啦」 ，惟沒有人聆聽。被告及後聽到「嘭」一聲，一名站在附近的男子隨即「彈起」，被告以為他被壓倒，更有人高呼「小心睇腳」，但那些人續拖行站牌。被告覺得「彈起」的男子會有危險，遂協助抬起站牌，被告曾稱「唔好拖啦」，他們及後停下。被告放手後離去時稱「有冇搞錯呀你哋！」

惟法官謝沈智慧多次質疑該男子沒有危險，毋須協助，又大聲斥責辯方提出引導性問題，稱「你又lead啦！今日先做大律師係咪？」

控方盤問時指出，片段可見被告並非「抬一抬」站牌，而是協助拖行。被告解釋擔心有人受傷，一放手會弄傷他人。法官再質疑「你一個人大力佢哋好多咩，佢哋拖緊（站牌），你放手又如何？」被告則稱當時沒有多想或其他意圖。

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