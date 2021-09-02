華大基因9月恢復流動採樣站　曾單日驗出30新冠初陽九成再驗陰性 (15:50)

政府由4月底開始委託香港品質保證局向華大基因進行第三方審核，並提出改善建議。政府今日稱，華大基因的跟進行動包括已改善化驗所程序及操作，避免樣本交叉感染及環境污染、投資自動化機器以改善處理員工疲勞情況、調配人手及提供合適的個人防護裝備等。其餘相關建議及跟進詳情可參閱政府新聞公報。

華大基因在4月單日驗出30宗新型冠狀病毒初步陽性個案，惟當中約九成樣本其後被證實為陰性，政府之後暫停委派華大服務流動採樣站。華大基因另曾有化驗室助理涉故意搖晃盛載深喉唾液的樣本器皿，影響檢測結果而被捕；亦曾有在化驗所大樓留宿的員工，疑因吸入或接觸到病毒DNA致污染，被驗出新冠病毒陽性，其後證實非確診。

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