華大基因9月恢復流動採樣站　曾單日驗出30新冠初陽九成再驗陰性 (15:50)

華大基因早前涉及多宗新型冠狀病毒檢測事故，4月起遭政府暫停其流動採樣站服務。政府今日（2日）表示，由於華大基因已積極回應及在短時間內跟進香港品質保證局審核後的建議，故9月起容許華大基因恢復營運流動採樣站。
政府由4月底開始委託香港品質保證局向華大基因進行第三方審核，並提出改善建議。政府今日稱，華大基因的跟進行動包括已改善化驗所程序及操作，避免樣本交叉感染及環境污染、投資自動化機器以改善處理員工疲勞情況、調配人手及提供合適的個人防護裝備等。其餘相關建議及跟進詳情可參閱政府新聞公報。
華大基因在4月單日驗出30宗新型冠狀病毒初步陽性個案，惟當中約九成樣本其後被證實為陰性，政府之後暫停委派華大服務流動採樣站。華大基因另曾有化驗室助理涉故意搖晃盛載深喉唾液的樣本器皿，影響檢測結果而被捕；亦曾有在化驗所大樓留宿的員工，疑因吸入或接觸到病毒DNA致污染，被驗出新冠病毒陽性，其後證實非確診。
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