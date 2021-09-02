男文員非法集結等罪成判入戒毒所　辯方稱被告已戒毒癮　官：助更生 (14:45)

有網民發起前年10月尖沙嘴「追究警暴」集會，其後演變成警民衝突，23歲男文員涉在旺角攜有一支雷射筆及三支噴漆，早前被裁定非法集結及管有物品意圖損壞財產等4罪罪成，今（2日）於九龍城裁判法院被判入戒毒所。辯方稱被告已戒毒，惟裁判官葉啓亮認為先要處理被告的毒癮，判入戒毒所亦有助他更生。
被告麥成峰被控前年10月27日於旺角奶路臣街參與非法集結、於非法集結中使用蒙面物品、在公眾地方管有攻擊性武器，以及管有物品意圖損壞財產共4項控罪，他涉管有一支雷射筆和三支噴漆。辯方求情時稱被告初犯，他的僱主對其評價正面，稱他是有為青年，望法庭輕判讓他盡快貢獻社會。
勞教中心報告和戒毒所報告顯示，被告有吸食大麻毒癮，不宜判入勞教中心。辯方今庭上表示，上述報告是較早前索取，還押約兩個月的被告經已戒毒，他之前是因擔心本案和緊張才吸食大麻，望法庭不按建議所說判他入戒毒所。
葉官判刑時引述評估報告，稱被告去年曾每周吸食大麻兩至三次，更在今年聆訊前三日吸食大麻，認為首要處理被告的毒癮，判入戒毒所則有助他更生，防止他再犯案，故就4罪判處他入戒毒所。
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