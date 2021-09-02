男英語導師涉落藥性侵18歲男生　申保釋被拒10月訊　另涉6男事主 (14:01)

警方周二（8月31日）凌晨接獲一名18歲男子報稱在灣仔一間酒店遭非禮，到場拘捕一名49歲英語男導師，揭發男導師於今年5月及8月期間，三度相約事主到灣仔的酒店，其間以安眠藥迷魂事主，拍下其裸照及非禮他，男導師被控各3項施用藥物以獲得或便利作非法的性行為及非禮共6罪，案件今（9月2日）在東區裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至10月28日再訊，以待警方進一步調查，被告須還押候訊。庭上披露，另有6名男事主牽涉在同類事件。
被告蔡健鏗（49歲）報稱任職英語導師，被控於2021年5月14日、5月15日及8月31日，分別在灣仔遨舍衛蘭軒及君悅酒店一房間、以及遨舍衛蘭軒的2009室內，三度對男子X使用或施用安眠藥，意圖使X神志不清或軟弱無力，以使他得以與X作非法性行為，以及三度非禮X。據悉，被告已變賣物業準備移居加拿大。
控方稱，警方從被告的家中的手攜式硬碟機及iPad等，檢獲X及其他男子的裸照，另發現20段從互聯網下載的兒童色情影片，亦檢獲X疑服用的藥丸，警方調查後發現另有6名男子牽涉在同類事件，故申請押後案件，以待警方進一步調查。
辯方申請保釋，主任裁判官徐綺薇聽畢陳辭後拒絕其申請，被告保留8天保釋覆核權利，將於9月10日開庭處理。
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