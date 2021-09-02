男英語導師涉落藥性侵18歲男生　申保釋被拒10月訊　另涉6男事主 (14:01)

被告蔡健鏗（49歲）報稱任職英語導師，被控於2021年5月14日、5月15日及8月31日，分別在灣仔遨舍衛蘭軒及君悅酒店一房間、以及遨舍衛蘭軒的2009室內，三度對男子X使用或施用安眠藥，意圖使X神志不清或軟弱無力，以使他得以與X作非法性行為，以及三度非禮X。據悉，被告已變賣物業準備移居加拿大。

控方稱，警方從被告的家中的手攜式硬碟機及iPad等，檢獲X及其他男子的裸照，另發現20段從互聯網下載的兒童色情影片，亦檢獲X疑服用的藥丸，警方調查後發現另有6名男子牽涉在同類事件，故申請押後案件，以待警方進一步調查。

辯方申請保釋，主任裁判官徐綺薇聽畢陳辭後拒絕其申請，被告保留8天保釋覆核權利，將於9月10日開庭處理。

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