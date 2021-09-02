19歲青年搶槍暴動圖管槍械罪成　還押至9月23日判刑 (12:01)

法官姚勳智裁決時稱，當天下午約5時許，約50人在上水廣場外的行人天橋聚集，對途人粗言辱罵及推撞，檢查他們的電話及阻礙前行，事主李先生更被拳打腳踢。姚官稱，這批人顯然是非法集結，更使用武力，毫無疑問已構成暴動。

姚官續稱，有警員曾花100小時觀看片段，就證物及被告衣著作出辨認。法庭反覆觀看片段，留意到被告被捕時的牛仔褲顏色與施襲者相同，其紅白黑色波鞋，不論鞋帶顏色、鞋身及標誌等均與施襲者完全相同，認為被告是施襲者。姚官稱被告身處暴動現場，曾箍着事主頸項及拿傘遮擋，故認為他曾參與暴動。

至於襲警罪，姚官認為兩名作供警員講述使用警棍及胡椒噴劑的次數有分歧，且記事冊上的紀錄與證供不符，片段亦未能拍攝到相關襲擊，故裁定被告襲警罪罪名不成立。

姚官稱，雖然被告被警員制服，場面混亂，被告更反手抓着長槍槍柄，時長約10秒，被告不可能不知道自己拿着的是槍柄，其手指扣入扳機。警員供稱被告曾嘗試按動扳機3次，惟保險掣未開及未上膛，子彈才沒有發射，認為被告是企圖控制及管有該槍械。

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