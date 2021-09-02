女學生舉機拍攝拒搜身判阻差罪成　官：不放下手增警執法難度 (11:50)

裁判官施祖堯裁決稱，負責為被告馮仟惠（18歲）搜身的警長劉進業的證供猶豫，他供稱被告曾以粗口辱罵警員，惟片段所見被告沒有任何侮辱說話，不接納其證供。至於另一個協助搜身的女警方子欣，施官認為她作供搖擺不定，證供與片段不符，亦拒納其證供。

不過施官指出，本案重點是警員的要求是否合理，而被告有否配合。他認為，被告舉機拍攝的行為不構成阻撓，她大可以將手機放在一邊拍攝，但搜身需要受查人的姿勢配合，警員多次叫被告放下手，但被告不從，聲稱要繼續拍攝保護自己，其不放下手的行為已令警察執行職務的難度增加，故裁定她罪成。

辯方求情表示，本案不涉暴力，無證據顯示與社會事件有關，屬單一事件，情節非常輕，被告由被捕至今已一年多，一直非常擔心，導致體重大減26公斤，冀法庭考慮非監禁式刑罰。