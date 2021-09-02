男生黃大仙非法集結罪成判勞教中心　申保釋待上訴獲批 (11:30)

前年10月7日多區有示威者堵路抗議《禁蒙面法》，兩人涉在黃大仙新光中心外非法集結，無業青年罪脫，案發時15歲的男生被裁定罪成，今（2日）在東區裁判法院判刑。裁判官莫子聰稱，被告沒有「真誠悔意」，亦有吸食毒品的問題，遂判他入勞教中心。辯方申請保釋等候上訴，稱法庭以「共同犯罪原則」裁定被告罪成，惟原則是否適用於非法集結，終審法院將在10月展開聆訊，結果莫官批准保釋。
法庭早前為被告麥永華（現年17歲）索取勞教中心、教導所、更生中心和社會服務令報告。辯方今在庭上指出，在被告是否有悔意方面，感化官及懲教人員撰寫的報告有不同結論，社會服務令報告指出被告沒有悔意，另有吸食大麻習慣，故不宜判處社會服務令；但其餘由懲教人員撰寫的報告則指出，被告承認犯錯、有悔意，建議判入勞教中心。
辯方指稱，被告案發時年僅15歲，未知犯案有如此大的後果，判入勞教中心的羈留期最長為6個月，刑期不可扣除被告已還押的3周，或令刑期與被告的罪行不相稱，認為社會服務令或短期監禁足以反映罪行嚴重性，同時可讓被告繼續其中六學業。
莫官判刑時稱，假如被告是有「真誠悔意」，感化官不會寫上「被告堅持自己是清白」，認為被告沒「真誠悔意」不宜判社會服務令，考慮其年紀後，除非沒其他合適選項，否則不會判處監禁。