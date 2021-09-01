藉詞酒店喝酒訴心事迷魂非禮男大學生　男補習導師被捕　涉非禮至少7男 (19:01)

警方昨日凌晨3時許接獲一名18歲男子報案，自稱在灣仔軒尼詩道一間酒店遭非禮。警方到場後，在酒店大堂拘捕一名49歲男子，並在酒店房間內檢獲一個啤酒樽、一個啤酒罐、一部平板電腦、3個避孕套、一個膠針筒及一支潤滑劑。

被捕人為49歲姓蔡，在北角一補習社任職，亦曾在一間兒童及青少年院舍任職導師，以及在一間教會兼職導師。警方相信他過去10年內曾接觸大量青少年，呼籲如有其他事主向警方求助。警方將暫控該男子11項「施用藥物以獲得或便利作非法的性行為」及11項非禮罪，他將被通宵扣查。

警方指出，疑犯於2016年起為男事主補習英文，雙方建立良好關係，疑犯獲得事主信任。今年5月及前晚，疑犯曾3次相約事主到酒店房間喝酒及傾訴心事，並3次施藥非禮他，惟前兩次事主均無察覺。

警方在被捕男子的平板電腦內，搜獲600張屬另外6名成年男事主的裸照，相信是他們被非禮期間拍攝，6人均為疑犯的補習學生，被拍照時均無意識，警方懷疑他們均被疑犯以相同手法落藥性侵。警方又懷疑，疑犯在去年7月至今年8月先後8次相約該6名事主到其馬灣寓所，以及中環、灣仔及尖沙嘴酒店，向他們施藥並非禮。

警方在疑犯馬灣寓所內檢獲一部手提電腦及兩部外置硬碟，內藏3萬段影片及照片，合共389GB，內容均為7名事主被非禮時的照片，另有20條兒童色情影片。