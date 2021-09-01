光城者案｜多一人被起訴　中五女生涉串謀恐怖活動罪被拒保釋 (18:07)

新案的被告為中五學生蘇穎貞（18歲），控罪稱她於今年6月6日至7月5日期間，與何裕泓、歐文、郭文希、陳凱量、兩名15歲學生及其他人串謀，為脅迫中央人民政府或香港特別行政區政府，或威嚇公眾以圖實現政治主張，組織、策劃、實施、參與實施或者威脅實施意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即爆炸、縱火、破壞交通工具或交通設施、或以其他危險方法嚴重危害公眾健康或者安全。

控方表示，現階段不會將3案合併，因警方調查仍在進行中，包括檢驗證物上的指模、等候涉案化學品的檢驗結果以及追查各被告的聯絡紀錄等。

辯方為蘇穎貞申請保釋被拒，另外兩名被告中三學生何裕泓（17歲）及15歲中三學生的保釋申請同遭拒絕。餘下4人包括中六女學生郭文希（18歲）、報稱司機的陳凱量（24歲）、15歲中四男學生及中四學生歐文（19歲）則沒有保釋申請，繼續還押。