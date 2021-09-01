涉暴動非法集結等罪　售貨員罪脫　地盤工、港大生罪成　9月3日判刑 (18:30)

4名被告為地盤工人王嘉麟（25歲，案發時歲數，下同）、港大學生劉俊樂（20歲）、商人劉育承（28歲）及售貨員鄧如良（58歲）。

法官李慶年裁決時稱，根據片段裁斷當晚9時許，亞皆老街和彌敦道交界近惠豐中心發生非法集結，至少20至30人聚集及有人叫囂。首被告王嘉麟被警員C目睹把垃圾袋搬出行人路，直接參與堵路。李官稱C觀察堵路約兩分鐘，專注可疑人的外形行蹤約30秒，並非一瞬間的觀察；且警車無徽號，但王嘉麟一看到警員隨即高速奔跑，明顯畏罪逃跑。

李官續稱，兩名警員供稱曾觀察次被告劉俊樂身穿白色上衣，更不只一次把垃圾袋搬出行人路。雖然二人在劉俊樂的外形細節上有不同描述，惟李官認為他們對劉俊樂的描述重點一致，細節不同為無可厚非，裁定劉俊樂聯同其他人堵路及非法集結罪成。

至於被指控襲擊警員B的鄧如良，李官稱B掃視前方時，看到一名男子作出投擲動作及有物件「飛出來」，隨即感到小腿被撞擊，B及後走向該男子及捉住他。雖然有片段拍到鄧如良有動作，惟李官稱投擲動作是一瞬間的事，故不肯定鄧如良曾向警方防線扔物件及參與暴動。