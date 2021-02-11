悅榕莊、Dr. Protalk、水云莊停業　袁海文接逾60顧客求助涉款近千萬 (18:00)

袁海文稱，3間美容院突然停業表示情況嚴峻，相信與股權爭議有關，認為公司不負責任，令員工無奈、顧客徬徨，他呼籲以信用卡分期付款方式購買上述公司服務的消費者，盡快向發卡銀行申請為未做的療程退款。

40多歲的黎小姐是悅榕莊10多年熟客，去年8月再以21,420元，購買100次「香薰身體按摩45分鐘」服務，今晨到悅榕莊好望角分店樓下時，大廈職員稱悅榕莊「無了，搬走了」，相熟的悅榕莊美容顧問亦不知具體情況。

熟客：對預繳式服務失信心

黎小姐說近3個月經常預約做按摩，但悅榕莊職員稱「好Full、Book唔到」。她對悅榕莊突然停業感無奈，稱對預繳式服務信心全失，日後不會再購買這類服務，「我幫襯咗十幾年，佢上市公司，唔係小店，點解會咁？」她希望政府監管預繳式消費，建議完成一半療程後才支付尾數。