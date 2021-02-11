已婚男教師誘兩女童傳不雅照囚32個月　育初生女兒　心理報告證有戀童傾向 (17:17)

法官李俊文引述辯方求情指稱，被告邱智豪（38歲）於2011年完成教育碩士學位，曾任助理工程師，他由去年還押至今，未有陪伴太太生產，亦曾過初生女兒，同樣任職教師的太太因本案而患有產後抑鬱，須接受治療，被告稱明白自己有心理問題，願意接受輔導治療。

法官引述心理報告指出，女童X案發時僅8歲，事後不願憶起事件，雖無重大心理創傷，但仍感到不安。案發時12歲的女童Z事後感自責，會發惡夢，經治療後有好轉，不過仍擔心受騙，並減低對他人的信任。報告又指出，被告因不懂處理壓力而犯案，從中尋求快感，事後自信心低落，有戀童傾向。

法官稱，本案嚴重之處是兩名女童的年紀小，案發時與被告相距20多歲，被告以遊戲道具引誘X另屬加刑因素。被告曾傳送一張自己陽具的照片給X，又嘗試約會X及Z，幸好被拒，否則後果不堪設想，惟已對女童及其家人造成嚴重傷害。

法官就兩項促致未滿16歲的兒童製作色情物品罪以監禁2年為量刑起點，管有兒童色情物品罪則以12個月作量刑，認罪獲減扣，部分刑期同期執行，總刑期為32個月。