7民主派煽惑他人遊行囚11至16月　官稱集會自由非絕對　籲和平遊行僅「空口講白話」 (15:46)

7名被告為陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、黃浩銘、楊森、吳文遠。

法官稱，被告陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、何俊仁於2019年10月19日，在終審法院外舉行記者會，無視警方反對而呼籲民眾參加遊行，當中何俊仁確實呼籲要和平遊行，並叫「勇武派」及和平示威者攜手參與「公民抗命」，然而當時正值動盪時期，他們所呼籲的和平遊行只屬「空口講白話」，故意對公共秩序受到威脅視而不見。

及至2019年10月20日，陳皓桓由遊行一開始便稱知悉有朋友「做其他行動」，希望大家安全，他所指的顯然非和平行動；他在遊行結束後又感謝「手足」封路讓他們完成遊行，可見他們早預料暴力會發生。法官表示，雖辯方求情指出，眾被告不應為事後的暴力行為負責，然而作為組織者的被告沒有採取任何措施來避免暴力事件發生，實屬「責無旁貸」，考慮案情及衍生的暴力後，即時監禁是唯一判刑選項。

法官稱，考慮到陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、何俊仁是有預謀地舉行記者會，以及各人會上的言論，以監禁24個月為量刑起點；除何俊仁外，其餘3人另涉組織涉事遊行，以監禁24個月為量刑起點。另外3人黃浩銘、楊森、吳文遠則以18個月作量刑起點。除了認罪獲減刑，由於要考慮判刑的公平性，確保被告不會重複受罰，身負數案的被告額外獲減刑2至4個月，刑期與之前的案件同期執行。

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