電子消費券｜大批長者未如期獲消費券　民建聯引述政府：延長補交資料期限至9月15日 (18:15)

民建聯今日下午與財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲會面，民建聯立法會議員柯創盛稱，該黨要求延長補交資料的期限，政府答應會將期限延長多兩星期、至9月15日，並引述王學玲稱會彈性調動人手跟進查詢個案，以及增加派籌，可以用委託人代為繳交有關資料。

近百名市民今早湧至旺角始創中心排隊，至下午2時仍見長龍，大部分為長者，稱未能如期取得消費券，欲到樓上消費券秘書處領取籌號查詢，曾有多名警員到場視察後離去。現場消息指，有長者疑不滿安排與職員爭論，其間報警報稱頭暈，要求警員盡快到場。警方派員了解，並有救護車到場，無人送院。

已排隊超過兩小時的長者蔡先生說，自己因不太懂電腦操作，故用書面方式申請，事後有收到登記成功的短訊，以為今日可取2000元，惟現時被告之他無登記，直言對安排感不滿，「我哋老人家唔識電腦，拎紙（書面申請）都搞到咁混亂，離哂大譜」。他認為政府應參考上次派1萬元時的做法，直接發放到市民戶口，減少混亂。

另一名長者蔡先生則稱，自己書面登記後未能領取消費券，剛得悉秘書處指他無填聯絡電話，已無資格領取。他稱與職員爭論無果，一度報警求助，批評安排欠妥，認為自己有填表格，不應被拒，「派得畀人就應該派得好好睇睇」。

黎女士表示今早已到秘書處欲作查詢，惟已無籌，故下午再回來排隊取籌，但認為即使能到秘書處查詢，亦未必能即時取得第一期消費券。她形容有關安排十分混亂，對計劃非常失望，「我覺得好煩囉，而家都未拎到」，認為最好應直接派錢。

本報已就事件向財經事務及庫務局查詢。