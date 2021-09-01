大批長者未能如期取得消費券　民建聯引述政府：延長補交資料期限兩周 (18:15)

民建聯今日（1日）下午與財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲會面，民建聯立法會議員柯創盛稱，該黨要求延長補交資料的期限，政府答應會將期限延長多兩星期、至9月15日，並引述王學玲稱會彈性調動人手跟進查詢個案，以及增加派籌，可以用委託人代為繳交有關資料。

近百名市民今早湧至旺角始創中心排隊，至下午2時仍見長龍，大部分為長者，稱未能如期取得消費券，欲到樓上消費券秘書處領取籌號查詢，曾有多名警員到場視察後離去。現場消息指，有長者疑不滿安排與職員爭論，期間報警報稱頭暈，要求警員盡快到場。警方派員了解，並有救護車到場，無人送院。

已排隊超過兩小時的長者蔡先生說，自己因不太懂電腦操作，故用書面方式申請，事後有收到登記成功的短訊，以為今日可取2000元，惟現時被告之他無登記，直言對安排感不滿，「我哋老人家唔識電腦，拎紙（書面申請）都搞到咁混亂，離哂大譜」。他認為政府應參考上次派1萬元時的做法，直接發放到市民戶口，減少混亂。

另一名長者蔡先生則稱，自己書面登記後未能領取消費券，剛得悉秘書處指他無填聯絡電話，已無資格領取。他稱與職員爭論無果，一度報警求助，批評安排欠妥，認為自己有填表格，不應被拒，「派得畀人就應該派得好好睇睇」。

黎女士表示今早已到秘書處欲作查詢，惟已無籌，故下午再回來排隊取籌，但認為即使能到秘書處查詢，亦未必能即時取得第一期消費券。她形容有關安排十分混亂，對計劃非常失望，「我覺得好煩囉，而家都未拎到」，認為最好應直接派錢。

本報已就事件向財經事務及庫務局查詢。