地盤工猛搖託管1歲嬰致嚴重智障囚4年2月　官斥被告盡毁事主一生 (15:18)

被告梁碩豪被控於2016年10月22日，在油麻地文華樓一個單位內，蓄意虐待13個月大的嬰兒X。被告與妻子育有兩名分別5歲和3歲的女兒，以及一名1歲大的兒子。

案情稱，X的母親將X交予被告妻子代為照顧已約一個月，事發前X曾到遊樂中心玩耍。被告稱，X洗澡時哭得厲害和氣促，服哮喘藥後無改善，不喝奶也沒有反應，遂帶X到醫院。

法官黃崇厚庭上表示，閉路電視可見X返回被告住所時活躍，不可能事前受嚴重傷害。送院後X只有最低程度意識，有視網膜出血及腦水腫，需卧牀及以造口輸送營養，並進行腦部手術。醫生認為是X被猛烈搖晃或撞擊，以致「搖晃嬰兒綜合症」，X的神經系統永久受損，患痙攣性四肢麻痺及腦癇症，發展嚴重遲緩。X母亦因內疚患創傷後遺症。

辯方求情時稱被告沒案底和有悔意，他視X為親生兒子，因X服藥無效，感到慌張才搖動他。被告為家中經濟支柱。黃官認為被告雖非受聘託管，但X福祉和命運在被告手中，被告對X施以強力致永久傷害，形容他令事主一生盡毁並不誇張。黃官因被告認罪及曾獲撤銷保釋等背景，扣減刑期後判囚4年2個月。

相關報道：

26歲地盤工涉導致男嬰「搖晃嬰兒綜合症」 被控虐兒（2020年6月6日）