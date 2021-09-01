3人涉沙田暴動　官質疑辯方提問無關案情 (14:50)

被告依次為陳樂怡（24歲）、周錦威（23歲）及黃溢霖（43歲）。辯方盤問時任警署警長譚偉均（音譯）時，指出他第二份口供提及，當日截停被告黃溢霖及看到一名持鐵棍的黑衣人，惟首份口供並無提及該黑衣人。警長解釋當日行動完畢，「成個人散咗好攰」，記錄拘捕被告後「發覺有嘢漏」。

隨後辯方問譚偉均對被告使用警棍及警告的細節，法官稱，呈堂片段已顯示不少內容，問辯方為何要提及這些細節。

辯方解釋，他們沒有事實爭議，但爭議其誠信，因為警長稱被告在場辱罵警員，但辯方並不同意。法官回應稱，被告即使無呼喊口號，但片段已看到他曾把小巴站牌搬到馬路上，更表示控方可以不傳任何證人，只播放片段，更稱「我唔係唔畀你問，不過你自己諗」。惟法官及後多次打斷辯方，更一度稱「你自己案情都唔知知唔知，救命」。

相關報道：

3人涉參與「和你Shop」控暴動 一人另控管武器阻差（8月30日）