「第二代美國隊長」違限聚令罰款1萬元　涉國安法案遭還押　官准獲釋後一個月內繳款 (12:16)

裁判官王證瑜判刑指出，被告與李國永及「鄭婆婆」鄭潔嫦在花槽旁停留超過1分鐘，雙手合十，各人距離不足1米，認為他們有共同目的；而後來3人面向記者，輪流叫口號，在警方警告後亦未有停止，歷時2至3分鐘，3人相距不足1米，認為被告有參與該受禁群組聚集，裁定兩項傳票控罪罪成。

沒有律師代表的馬俊文稱不會求情，表示「我係會用我畢生嘅努力，醞釀下一場時代革命，願榮光歸香港」。王官表示，法庭非表達政治意見的地方，罰款亦不會考慮個人政治立場。馬俊文續要求獲釋後再繳交罰款，因親友及義工近日已沒再到收押所探訪他，無人可代他付款，而他預計涉國安法的案件將判刑7年，料出獄時「無人無物」，冀保留隨身財物4000元「傍身」，獲王官接納，考慮其收入及還押長度，判他兩項控罪各罰款5000元，獲釋後1個月內繳交。