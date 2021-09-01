何韻詩被取消租用9月演唱會場地　藝術中心監督團雷鼎鳴：理由充分 (16:43)

本報致電香港藝術中心監督團成員雷鼎鳴查詢，他稱，取消場地預訂一事曾諮詢監督團成員包括他本人，並表示藝術中心管理層上星期諮詢過律師意見，研究及分析過整件事，他認為「理由充分」，但沒有透露當中內容，稱需要透過香港藝術中心統一回應。

何韻詩在facebook稱，香港藝術中心並沒有提供任何證據及解釋，說明表演在哪方面觸犯條款。她說：「不禁要問，香港藝術中心作為支持當代藝術的獨立機構，有效運作至今44年，如今能在毫無實質理據的情況下任意剎（煞）停已批准的租用資格，在往後的日子要如何走下去及面對公眾？」

何韻詩：演出內容絕無危害公眾秩序安全

有關條款列明，若租用者的表演會影響到公眾秩序及安全，中心有權在沒有通知的情況下取消有關預訂。何韻詩表示堅決反對和無法認同香港藝術中心的決定，並指出經仔細檢視過演出的內容以及已公布的宣傳資料，當中絕無危害公眾秩序及安全，以及觸犯法例的可能。

相關報道：何韻詩遭取消演唱會場地預訂 馬逢國稱未見審查：只能她自己想辦法解決