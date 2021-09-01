7民主派煽惑他人遊行囚11至16個月【短片】 (13:01)

除黃浩銘外，其餘6人的刑期與早前的案件同期執行，總刑期不變如下，7人刑期如下：

．陳皓桓：監禁16個月，連同10．1案判囚18個月，同期執行後總刑期為18個月

．梁國雄：監禁16個月，連同8．18、10．1案共判囚22個月，同期執行後總刑期為22個月

．何秀蘭：監禁14個月，連同8．18、10．1案共判囚14個月，同期執行後總刑期為14個月

．何俊仁：監禁16個月，連同8．18案（判囚12個月、緩刑2年）及10．1案共判囚18個月，同期執行後總刑期為18個月

．黃浩銘：監禁14個月

．楊森：監禁11個月，連同8．31案（判囚8個月、緩刑1年）及10．1案共判囚14個月，同期執行後總刑期為14個月

．吳文遠：監禁12個月，連同10．1案判囚14個月，同期執行後總刑期為14個月

7名被告為陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、黃浩銘、楊森、吳文遠。首4名被告承認於2019年10月19日，在終院外煽惑他人明知而參與未經批准集結；除了何俊仁外，其餘6人分別承認於同月20日在香港組織一個未經批准的公眾遊行，6人分別面對的明知而參與未經批准集結罪則存檔法庭。

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