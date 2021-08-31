韓大元：改選舉制度有助達普選目標　資審委屬「安全閥」 (23:40)

韓大元在《紫荊》雜誌以〈加深對新選舉制度重要性認識〉為題撰文，指出《基本法》第45條和第68條規定，特首及立法會產生方法，應按香港實際情況、循序漸進原則而定，最終達致特首由提名委員會按民主程序提名、普選產生；立法會議員全由普選產生。韓大元表示，人大修改《基本法》附件一和二時，不包括《基本法》正文的第45條和第68條，「也就是說，《基本法》明確規定的普選目標並沒有任何改變」。

韓大元續稱，新選舉制度的運行和效果，直接關係未來普選目標的實現、特區政治體制運作，以及「一國兩制」的穩健發展。

新選舉制度下設「資格審查委員會」（資審委）審查參選人，韓大元在文中指出，落實「愛國者治港」並非在選舉搞「清一色」，不等如排斥不同政見者，強調法治框架內，任何人都有言論自由、批評政府工作的權利。韓大元形容資審委起「安全閥」的作用，並設負面清單，訂明任何人作出或意圖作出特定行為時，便不屬擁護《基本法》，他認為判斷標準客觀及有社會共識，只要秉持客觀、公平公正原則進行資格審查，便會防止出現選舉變清一色的人參選的情況。