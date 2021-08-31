民建聯洪志傑區選落敗提選舉呈請敗訴　李予信獲裁妥為當選 (21:36)

呈請人為洪志傑，答辯人為東區區議員李予信及東區區議會選舉主任陳尚文。李予信回應裁決時稱，一直努力做好區議員，法庭裁定他妥為當選，證明當年民意無人能奪去，並對決定表示尊重。

判辭指出，洪志傑的監票人蔡嘉獎稱，當晚投票結束後票站職員要求所有人離開，但時任東區錦屏選區票站主任張偉祺指出，當時是建議監票人可以離開休息。周官表示，蔡嘉獎懷疑安排是否恰當，惟沒有提出質疑及表明監票人身分，又認為如果當時有監票人提出質疑，其權利或會獲確認，故接納張偉祺的說法。

至於張偉祺曾承認，當時沒有即時把未使用及損壞選票的袋密封，便放在未有上鎖的行李箱，直至點票完成後才密封，周官認為此舉屬違規，但對選舉公平沒有重大影響。

呈請方又提出，電梯的閉路電視顯示，當晚9時半至10時半只有323人前往票站投票，與官方公布的455人有出入。判辭指出，每小時投票人數是根據特定時間內發給選民的票數計算，與進入票站的選民數量不同，且閉路電視只拍下電梯附近的情況，未能拍下使用樓梯的選民的數量。

相關報道：李予信議席遭呈請 洪志傑：官方投票人數不符目測（5月4日）