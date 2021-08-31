馬會全年投注額2797億創新高　足球博彩投注額增五成首超賽馬 (20:35)

馬會資料顯示，2020/21財政年度總投注額合共錄得2797億元，較上一年度的2187億元，增加約28%；其中足球博彩投注額出現大幅增長，由增至1402億元，增幅達51%。年內賽馬投注額亦錄得1361億元，按年增加12.5%。馬會表示，足球博彩業務表現「非常理想」，主要因為歐洲國家盃及美洲國家盃等復辦或延期舉行，令2020/21年度足球比賽數目遠多於以往，但相信有關情況不會持續。

六合彩疫下停攪珠多月 投注額按年跌34%

六合彩方面，年內投注額錄得34億元，較2019/20年度的51.6億元下跌34%，主要是由於疫情期間，馬會曾關閉場外投注處，令六合彩攪珠於去年2月至9月中暫停舉行，至今年5月才完全恢復場外投注。

因應博彩表現，馬會需向政府繳交合共244.47億元博彩稅及利得稅，亦撥款5.09億元予獎券基金，即合共向政府支付約249億元；而會慈善信託基金亦審批撥捐45億元。

馬會形容業績表現勝於預期，但稱來年的經濟及社會環境仍充滿挑戰，將訂下3項新的策略重點，包括慈善、賽馬及內地發展。其中在內地發展方面，馬會已制定「賽馬發展願景2030」，將把握沙田、跑馬地及廣東從化馬場的協作機遇，以推展及鞏固馬會的世界級賽馬品牌，從而達到大灣區賽馬產業全面發展的目標。