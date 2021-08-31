8．31事件兩年　網媒記者太子站外涉行為不檢被捕 (21:21)

晚上9時許，人稱「蛋蛋」的網媒「蛋蛋俱樂部」記者梁志恒在太子站外以攝影機拍攝警員，警方指該處為行人通道，要求他離開，梁拒絕並指自己正在「等緊燈過馬路」。警方給予警告，梁突然激動以粗口罵警，警方隨即以公眾地方行為不檢將其拘捕。

另外，晚上8時許，兩名網媒記者在太子站附近一個後巷拉下口罩吸煙，被警方票控違反口罩令。

警方入夜後在旺角警署及太子站附近一定加強佈防，有數輛警車停泊在彌敦道往美孚方向快線，港鐵站B1出口由軍裝警員駐守，機動部隊則來回巡邏及在其他位置戒備。大部份警員均有穿著背心，部份為戰術背心。

警員不斷在太子一帶截查市民，一名手持花束的中年女子在花旗銀行外被機動部隊人員拉起橙帶包圍截查，女子一度語氣激動與警員理論，截查期間又多次舉起花束，其後獲放行。較早前在B1出口外有一對情侶前來獻花時被包圍截查，最後被發定額罰款告票，未知情侶被票控違限聚令抑或亂拋垃圾。