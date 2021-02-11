梁國雄涉立法會搶文件案法庭命重審　梁國雄上訴至終院押後判　上訴方：應受特權法豁免權保障 (19:45)

代表梁國雄的御用大律師彭力克表示，本案爭議點在於《立法會（權力及特權）條例》第3條所列明，議員在會議中享有的言論及辯論自由，能否延伸至議員的行為。彭力克稱，梁國雄當時是正參與會議的議員，其搶文件的行為與會議的討論事項相關，控方亦沒有控告他普通襲擊或刑事毁壞等罪行，其行為理應受第3條及第4條有關法律程序的豁免權所保障。

彭力克同意該條例第17條適用於議員，但認為該條文必須置於第3條和第4條所列明的特權之下。他又稱根據權力分立的原則，立法會獨立運作，法庭不應干預。

代表律政司的資深大律師莫樹聯表示，第3條與第17條是互補不足，都是為保障立法機關的尊嚴及有效地運作，而第17條的對象必然涵蓋議員。他指出，香港立法機關沒有法定權力向違規議員罰款，與英國議會不同，故第17條是交由法庭行使權力的條文，若法庭不能針對議員行使第17條，會出現「懲罰真空」。