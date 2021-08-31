警打擊青少年罪行拘55人　10歲童涉騙友人父親手機賬號買點數卡被捕 (18:55)

屯門警區反三合會行動組第二隊督察莫湛豐表示，警方在為期7個星期的行動中，共偵破19宗與青少年有關的罪案，拘捕33名青少年，包括19男14女，涉及普通襲擊、襲擊致造成實際身體傷害、刑事恐嚇、刑事毀壞、販毒、藏毒、使用偽造支票、店舖盜竊等罪名。

他稱在其中一名被捕人為10歲男童，因得悉朋友父親手機支付開啟了自動繳費功能，故哄騙朋友並取得相關帳戶密碼，其後登入購買點數，涉款7000元，最終男童父親發現並報警處理。另有8名被捕人涉一宗欺凌案，13歲女事主與16歲男朋友有感情糾紛，遭男友友人約到友愛邨商場平台，並向她施襲及恐嚇。

莫又提到，疫情期間因多個娛樂場所有經營限制，有三合會趁此在區內工廈經營違法娛樂場所。警方早前搗破一間專門招待青少年的無牌樓上酒吧，涉舉辦「Ladies' Night（女士之夜）」等活動，用免費或便宜的酒水吸引少女到場，從而吸引青少年光顧，又趁機向他們招手，並利誘其參與派毒品、淋紅油及收數等不法工作。

此外，行動亦偵破2宗涉青少年販毒案，涉案2名青少年為求「搵快錢」，把毒品放在家中，當收到主使人電話時，則會把毒品分銷予接應人，警方在案中共檢獲約29克懷疑可卡因，市值3.4萬元，以及約48克懷疑大麻花，市值1.1萬元。