電子消費券｜消委會8月接259宗消費券投訴　涉行業投訴酒樓佔最多 (18:40)

黃鳳嫺稱，在259宗消費券投訴中，有101宗涉及支付平台的投訴，當中以Tap & Go收到的投訴最多，有38宗、Alipay HK有30宗、八達通有26宗、Wechat Pay HK有7宗。而涉及平台相關的商戶爭議則有209宗，當中涉及八達通的投訴有81宗、Alipay HK有60宗、Tap & Go有50宗、Wechat Pay HK有18宗。

黃鳳嫺補充，有關不同行業的消費券投訴上，有關酒樓的投訴最多，有26宗；有關電器及電腦銷售的分別有22宗和8宗。她說，酒樓通常涉及商戶要求最低消費，例如本來長者花幾十元飲茶，但酒樓要求食客若使用消費券，須消費至少滿100元。另有連鎖電器店員工涉訛傳顧客欲買的貨品售罄，客人誤買另一款較貴貨品後，商戶拒絕退款，只願意退回該店的現金券。

財政司長陳茂波早前在網誌表示，使用消費券購物或購買服務，沒有最低消費要求，也不容許額外收費；如果有商戶違反規定，儲值支付工具營運商或消費者委員會等將跟進。黃鳳嫺稱，目前消委會正積極跟進180多宗消費券投訴個案。

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