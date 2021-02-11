電子消費券｜消委會8月接259宗消費券投訴　涉行業投訴酒樓佔最多 (18:40)

以書面登記或第二輪電子登記領取電子消費券的市民，明日（9月1日）起可領取第一期2000元消費券。消委會總幹事黃鳳嫺表示，從8月1日至30日，消委會共收到259宗有關消費券的投訴。黃鳳嫺又表示，消費券發放至今（8月31日），起初最多收到有關支付平台的投訴，後來涉商戶爭議逐漸增加，例如有20多名市民備案稱認爲商家有加價問題；另有商戶要求客人使用消費券要有最低消費。
黃鳳嫺稱，在259宗消費券投訴中，有101宗涉及支付平台的投訴，當中以Tap & Go收到的投訴最多，有38宗、Alipay HK有30宗、八達通有26宗、Wechat Pay HK有7宗。而涉及平台相關的商戶爭議則有209宗，當中涉及八達通的投訴有81宗、Alipay HK有60宗、Tap & Go有50宗、Wechat Pay HK有18宗。
黃鳳嫺補充，有關不同行業的消費券投訴上，有關酒樓的投訴最多，有26宗；有關電器及電腦銷售的分別有22宗和8宗。她說，酒樓通常涉及商戶要求最低消費，例如本來長者花幾十元飲茶，但酒樓要求食客若使用消費券，須消費至少滿100元。另有連鎖電器店員工涉訛傳顧客欲買的貨品售罄，客人誤買另一款較貴貨品後，商戶拒絕退款，只願意退回該店的現金券。
財政司長陳茂波早前在網誌表示，使用消費券購物或購買服務，沒有最低消費要求，也不容許額外收費；如果有商戶違反規定，儲值支付工具營運商或消費者委員會等將跟進。黃鳳嫺稱，目前消委會正積極跟進180多宗消費券投訴個案。