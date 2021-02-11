6人非法集結判勞教、入教導所或監禁4月　官：案發正值眾多暴動衝擊時期 (18:00)

法庭早前為6名被告分別索取更生中心、勞教中心及背景報告。辯方在庭上稱，被告16歲男學生、倉務員楊天成（20歲）的報告均建議判入勞教中心；惟學生周進一（17歲）及學生馬健豪（21歲）分別有心臟問題和隱性地中海貧血，技術員陳蒲森（24歲）的身體亦欠佳，故3人不宜判入勞教中心。至於案中年紀最大的被告、無業女子周敏琪（28歲），其背景報告反映她為人勤奮，工作表現獲僱主讚賞。

裁判官黃士翔判刑時稱，案發當日集結者先在一田百貨聚集，再出發到「元氣壽司」外，可見是有計劃行事，以阻止「元氣壽司」正常運作；當時雖僅有20人聚集，惟事發在商場內，狹窄環境增加發生危險的風險。案中除「元氣壽司」捲閘外無其他財物損毁，亦無人受傷，然而食客仍要使用特別通道離開。

黃官稱，周進一在案中為帶領者，刑責較高，判入教導所；16歲男學生和楊天成則判入勞教中心。至於另外3人，黃官早前已裁定馬健豪是與其他人有意圖地集結，不接納辯方稱他是旁觀者角色，判他與陳蒲森、周敏琪監禁4個月。