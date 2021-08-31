鄧永鏘遺產管理人入稟　求張大千畫作納遺產、向鄧永鏘外傭等5人付款等 (15:30)

原告是鄧永鏘的遺產管理人Gordon David Michael George Oldham，被告是鄧永鏘爵士夫人Lucy。入稟狀稱，原告要求法庭批准原告從遺產中支付4人各6000港元，其中一人為鄧永鏘生前的外傭；並為吳康寧（Ng Hon Ling Alex）的強積金供款每月支付3150港元。

原告又要求法庭頒令一幅畫作及一部鋼琴的擁有權屬於遺產所有，包括著名山水畫大師張大千的畫作《山水》以及一部位於中環高級華人私人社交會所「中國會」的貝森朵夫三角鋼琴（Bösendorfer Imperial Piano）。

原告另要求法庭授權，將遺產擁有的一所海外公司China Investments Incorporations的一萬股股份及相關股息7.3萬美元（約56.8萬港元）轉移給銳聯投資有限公司（Sharpland Investments Limited）。