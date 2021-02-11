觀塘公屋單位遇爆竊失200萬　警拘4漢不排除熟人犯案 (14:09)

東九龍總重案組2B隊高級督察甄皓妍表示，調查人員翻查事發當日的大廈閉路電視，發現有3名疑犯假扮成工程人員或搬運工人，逃過保安法眼進入，推着手推車進入上址大廈，離開時手推車上多了一個事主報稱不見的保險箱，之後登上接應車輛逃去。閉路電視亦顯示，疑犯在前一日亦曾上門「踩線」，了解住戶出入習慣。

甄續稱，經警方深入調查後，鎖定爆竊集團人物及兩架接應車輛，並於上周一（23日）起展開拘捕行動，至昨日（30日）拘捕4名男子，他們分別報稱無業及任職司機，相信部分是爆竊集團的骨幹成員，並檢獲犯案時的衣物及2架接應車輛。其中一名被捕人已被落案控告一項爆竊罪，明天（9月1日）於觀塘裁判法院提堂，其餘3人獲保釋候查，9月中旬須向警方報道。

警方拘捕行動仍然繼續，現已鎖定其他涉案者身份，相信部分人有份策劃今次爆竊案。由於事主正在搬屋，警方不排除有熟人得知事主情况，策劃今次爆竊。警方又稱賊人通常會喬裝成不同身份進出住宅大廈，提醒保安及市民提高警覺。