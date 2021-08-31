4人涉油麻地參與暴動　客戶服務員暴動等罪罪成判囚4年　3人罪脫 (13:30)

被告為學生勞俊坤（23歲）、測量員黃新民（27歲）、客戶服務員連潤發（30歲）、電工鄭信達（40歲）。

法官林偉權裁決時稱，控方指出當日凌晨4時許彌敦道一帶有暴動，被告4人其後隨示威者走入橫街。惟閉路電視片段顯示首被告和次被告從小巷走出橫街，並非從彌敦道走入橫街。林官認為，雖然二人於凌晨時分身處小巷有可疑，背包有行山杖和手套等物品，次被告更戴著呼吸過濾器，但控方不能證明他們曾在彌敦道參與暴動，故裁定二人暴動罪脫。

被告鄭信達自辯時稱，在旺角和朋友吃消夜後，獨自步往甘肅街揼骨及休息，惟走到彌敦道時見有人群，覺得混亂便走入橫街暫避，他和朋友喝了很多酒，一名男警供稱被告曾稱他為Madam（女士）。鄭信達稱背囊中的頭燈屬工作用途，也會戴口罩防塵及帶備替換衣服。林官認為其作供合理可信。

至於被告連潤發，片段顯示他戴上頭盔、手套及口罩，林官認為他是為了參加示威，並稱連潤發知道吉野家附近有暴動發生，但他「選擇依附暴動人群，肯定是要成為他們的一分子」。面對警員查問時，連潤發曾說「我頭先同果班人一齊，見到警察咪走入嚟。」林官認為此句說話是連潤發「自願據實回應」，故肯定他是跑入橫街的其中一人。