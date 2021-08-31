區議員姚鈞豪及攝影師非法集結罪成囚3個月　前區議員連桷璋罪脫 (12:56)

3名被告連桷璋（31歲）、姚鈞豪（23歲）和蔡健瑜（36歲），被控去年3月8日在大埔超級城B及C區一帶參與非法集結。姚鈞豪另被控無牌管有無線電通訊器具。

主任裁判官蘇文隆裁決時指出，同案被告文念志當時以電筒強光照射警員眼睛，但連桷璋未有跟上他，不能肯定他們有共同目的，故裁定他非法集結罪不成立。蘇官稱，姚鈞豪纏繞追問便衣警，是助長文念志的氣燄及火上加油；蔡健瑜無表明是記者，走近拍攝並騷擾警員，是和文念志有共識。蘇官推論支持警方的途人可能與兩被告大打出手，被告或激使他人破壞社會安寧。

辯方求情時指出，姚鈞豪面臨監禁刑罰，將失去區議員議席，造成很大打擊及損失；而蔡健瑜讀電影出身，獲導演撰寫求情信，提及他的作品曾入選巴黎國際電影節。

蘇官考慮到兩名被告參與程度低和涉案時間短，沒用強光照射警員，判處二人監禁3個月，不接納其他求情理由。蔡健瑜獲准以原有條件保釋，等候上訴。姚鈞豪早前承認無牌管有無線電通訊器具罪，被判罰款1500元。連桷璋庭後表示，希望牢獄內外的人「平安保重」。

同案另2名被告為前區議員文念志和議員助理蘇揚浚，他們承認非法集結、襲警及無牌管有無線電通訊器具共3罪，被判監3個月及罰款1500元。