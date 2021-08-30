中四生體育課猝死　官引導陪審團裁死於自然或死因存疑 (18:45)

死因裁判官何俊堯引導陪審團時稱，事主肖葉濤（終年19歲）的姓名、性別、職業、通訊住址、出生及死亡日期地點均無爭議。就導致事主的傷害或疾病方面，法醫林百通的證供稱事主是死於淋巴細胞性心肌炎。何官稱，如一個人患有潛在足以致命的病況，而醫學界認為即使送院治療後，仍因該疾病而死亡，可裁定為「死於自然」，所以若陪審團接納法醫的證供，便可考慮死因為「死於自然」。

然而，除此以外已無其他證供，因此已沒有其他可能的裁斷，如陪審團不接納法醫的證供，認為「死於自然」的可能性較低，則只可裁定「死因存疑」。

事主母親林梅金在散庭前一度情緒激動，當庭落淚，稱「我兒子患心肌炎，不可做劇烈運動」，案發前事主住院期間有醫護人員向她稱「（兒子）不要一直跑」，才會在「學童健康狀況調查表」上「寫得清清楚楚」。何官聞言解釋，他有責任向陪審團總結所有證人的證供，包括仁濟醫院醫生供稱並無限制事主做運動，相信陪審團會一併考慮，着家屬毋須太擔心。

中四生體育課猝死 相關報道：

中四生體育課猝死 校長認無跟教育局指引 法官質疑局方負責部門「拋波」（8月27日）

中四生體育課長跑猝死 法醫：做運動不增心律不正風險（8月26日）

中四男生疑患心臟病跑步亡 體育教師：若見寫有心臟病表格「唔會畀佢跑步」（8月25日）