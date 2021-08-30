修樹工殉職　生產商質疑升降台曾燒焊改裝　家屬批康文署無認真調查 (18:04)

劉先生自行去信生產商，日前接獲回信指出，涉事型號升降台已出產30年，從未發生類似意外損毁，公司技術部門按事發後照片，認為折斷位置並非最受壓的地方，形容情況異常。生產商相信有人以燒焊方式加裝加強鐵板，令鐵枝變得脆弱並產生裂縫，長年使用令情況惡化，日常檢查及維修中亦不幸無察覺，或致今次悲劇。

劉先生稱上述結果令人憤怒，批評署方無認真調查，反而家屬冒着再次受傷害作調查，「要知係咪有人害死我阿媽？係唔係一個誤殺？我哋堅持搵個真相」。他透露，康文署聲稱把意外時停泊在後方的政府車輛車cam交予警方調查，且並無留備份，惟警方今日（30日）告訴他，相關片段已被刪除，劉先生直斥十分荒謬及不能接受。

潘焯鴻：經燒焊加工金屬 強度降20%至30%

曾質疑涉事升降台遭改裝過的中科興業董事總經理、建築工程師潘焯鴻表示，當時留意到有關吊臂斷裂的切口過分整齊，疑受過燒焊改裝。他指出，一般升降台只會使用10多年，惟涉事機械型號已出產30年，質疑涉事升降台或是二手購入，並利用燒焊加裝鐵板翻新，延長機械壽命。潘焯鴻稱，經燒焊加工的金屬，其強度會下降20%至30%；吊臂折斷的方式，亦符合因經燒焊令金屬變脆弱的說法。