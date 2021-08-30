12人涉國慶日黃大仙暴動　控方促根據被告被捕過程衣著等裁罪成 (16:15)

開案陳辭指稱，警方就當日的集會發出反對通知書，惟當日下午，大批示威者集結在龍翔道近黃大仙廣場南北天橋東西行車線。巴士站約200名示威者築起傘陣及防線。多名示威者在地上掘起磚頭，不斷向警方投擲硬物及汽油彈，火勢一度波及附近電單車並有爆炸聲傳出，有示威者以鐵通、長竹枝襲擊警員。警方多次舉旗警告，發射催淚煙後，示威者仍無離去。約下午4時，警方進行拘捕行動，並在龍翔道西行線馬路上制服本案12名被告。

控方稱，12人被捕時分別管有頭盔、護目鏡、防毒面具、護肘等物品。被告劉智峰被捕時身穿反光衣及遭搜出多樣急救用品。被告方銘的背包藏有一把鐵槌；被告王明佑的背包藏有一支約8吋長的雷射筆。王明佑在警誡下曾說「支雷射筆唔係我嘅，係一個我唔識嘅男人畀我，我唔識佢，我搵佢唔到，我都搵唔到地方掉，我唔會亂拋垃圾」。

被告分別為譚鈞朗（案發時21歲，下同）、鄧有釗（16歲）、方銘（18歲）、楊泳儀（19歲）、卓巧珠（18歲）、郭晞桐（17歲）、鄧茜芸（22歲）、戴珮玲（19歲）、王明佑（21歲）、伍祖儀（22歲）、劉智峰（24歲）及黃碧蓉（23歲）。聆訊明（31日）續。