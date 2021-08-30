3人涉參與「和你Shop」控暴動　一人另控管武器阻差 (17:30)

被告依次為陳樂怡（24歲）、周錦威（23歲）及黃溢霖（43歲），分別報稱售貨員、工程師和地產經紀。周錦威另被控一項在公眾地方管有攻擊性武器，即一把槌子，一把鉗和一把螺絲批；以及故意阻撓在正當執行職務的警員。

開案陳辭稱，2019年9月22日下午約5時多，一批示威者在源禾路的行車道聚集及以雜物架設路障。陳樂怡及周錦威被拍到身穿黑衣、戴口罩及護目鏡，與其他人從新城市廣場外步行往源禾路，其間二人輪流手持一把槌子。黃溢霖則被拍到戴着頭巾，身穿橄欖綠色T恤，背着黑色背包，步行往源禾路；又被拍到與其他示威者架設路障，曾把一個小巴站的站牌拖拉至行車道上。

警方到場時，約100名示威者在焚燒路障後聚集，並向警方投擲物件，警員於是上前追捕。高級督察林佩武追至近花槽位置，在其他警員協助下成功截停陳樂怡。周錦威突然從花槽撲出來，並嘗試拉陳樂怡的手，林佩武隨即制服周錦威。至於被告黃溢霖站於焚燒的路障後方，曾與其他示威者一同辱罵警察，及後被警員52059上前追捕。

林佩武在庭上供稱，曾警告示威者說「警察，唔好走」，隨即展開驅散行動，在近担杆莆街交界的花槽追上陳樂怡，並用手搭其肩膊，陳樂怡其後跌在花槽及被制服。周錦威突然從花槽跳出，嘗試拉着陳樂怡的手。林佩武隨即向周錦威施放胡椒噴劑制服他，並警告他不要掙扎。

控方庭上播放的新聞片段亦顯示，當時示威者與警方對峙，有一名男子曾把疑似鐵槌交給另一名女子。聆訊明（31日）續。