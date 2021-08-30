中大研究：學童新冠疫情期間近視發病率增1.5倍 (13:15)

研究團隊由去年1月至8月，隨訪709名6至8歲兒童，另以1084名在疫情爆發前完成3年隨訪的兒童作對照組。團隊估算疫情組的學童近視發病率為30%，比對照組的12%增1.5倍；疫情組每年近視亦估計加深80度，而對照組僅加深41度。

疫情下，學童每日使用電子產品的時間亦由2.5小時增至7小時，而戶外活動時間則由75分鐘減至24分鐘。參與研究的8歲學童Nicole，8個月內近視加深125度，其母梁太稱，疫情下女兒減少外出，即使周末亦終日留在家；女兒需要上網課，使用電子產品時間由半小時增至近4小時。

專家倡學童每日戶外活動兩小時

中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授任卓昇表示，6至8歲為兒童視力發展黃金時期，建議學童每日到戶外活動兩小時，每星期活動14小時，接觸戶外自然光，刺激眼球分泌多巴胺，有助防止眼球過度拉長，減慢近視加深速度達30%；即使學童沒時間到戶外，亦能在家中望向窗邊，接觸自然光及望遠景，紓緩眼球負擔。任卓昇又建議家長為學童選用屏幕較大的平板或座枱電腦，避免字體太小，加重眼球負荷。