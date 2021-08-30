學生藏電筒棍行山杖認暴動罪　9月2日判刑 (12:45)

現年18歲被告賈鈞善，原被控在公眾地方管有攻擊性武器、管有適合作非法用途的工具及管有物品意圖損壞財共3罪則存檔法庭。

辯方呈上由被告親自撰寫的求情信，指稱被告分別獲公開大學（9月1日將改名香港都會大學）及港大持續進修學院取錄，修讀心理學高級文憑及法律行政人員高級文憑，惟因本案或未能如願，已是很大遺憾。辯方指出，本案的暴動僅長約30分鐘，雖涉及不少汽油彈，惟無證據指控被告參與其中，或領導及煽動他人犯案，案中亦無人受傷，望法庭接納被告只是一念之差犯錯，予以輕判。

案情指稱，2019年11月18日晚上11時許起，有示威者向彌敦道及窩打老道交界投擲汽油彈，警方到場執法。及至19日的凌晨零時許，逾百名示威者於彌敦道及咸美頓街交界聚集與警方對峙，其間多次向警方防線投擲汽油彈，導致附近一個招牌着火。警方警告無效後向前推進，大批示威者逃跑，惟有3人仍不離開，警方展開追截制服被告，在其背囊搜出一支電筒棍、斷掉的行山杖、扳手（又稱士巴拿）及一罐打火機液體等。