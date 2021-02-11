言語治療師總工會5人控串謀發布煽動刊物　被拒保釋9月24日再訊【短片】 (19:58)

控方提出修訂控罪及合併案件，申請獲羅官批准，案件將於9月24日再訊。羅官聽畢控辯雙方陳辭後，認為本案指控涉及危害國家安全，故以國安法標準考慮批准保釋與否，他拒絕全部被告保釋，5人須還押候訊，以及均放棄每8天保釋覆核權利。

5名被告包括黎雯齡（25歲）、楊逸意（27歲）、伍巧怡（28歲）、陳源森（25歲）及方梓皓（26歲）均報稱言語治療師。修訂控罪指稱，5名被告於去年6月4日至今年7月22日，在港串謀黃凱晴及其他人刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物，包括3本名為《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》的書，具意圖引起對特區政府及香港司法的憎恨或藐視，或激起對其的離叛，以及煽惑他人使用暴力，以及慫使他人不守法或不服從合法命令。黃凱晴為工會副主席。

相關報道︰

曾刊《羊村》 言語治療師總工會遭DQ 勞處職工會稱「違例」 職工盟斥未審先判（8月18日）

指兒童繪本煽動仇恨 國安警拘5人 言語治療師總工會涉出版3書 工盟：以言入罪升級（7月23日）