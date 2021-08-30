言語治療師總工會3人控串謀發布煽動刊物　控方申與主席副主席案合併 (16:00)

【16:00更新】香港言語治療師總工會5人上月涉嫌串謀發布煽動刊物被捕，警務處國家安全處（國安處）今早（30日）撤銷工會秘書伍巧怡、司庫陳源森及委員方梓皓保釋，控告他們串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪。3人連同早前被控同樣罪名、現正還押的工會主席和副主席今午於西九龍裁判法院提堂。控方申請合併兩案，並反對眾被告的保釋。
案件由國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉審理，控方申請合併兩案，押後至9月24日再訊，以待轉介區域法院。法庭現正處理案件合併及被告保釋申請。
5名被告均報稱言語治療師。控罪指稱，被告黎雯齡（25歲）和楊逸意（27歲）於去年6月4日至今年7月22日，在港串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物，包括3本名為《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》的書，具意圖引起對特區政府及香港司法的憎恨或藐視，或激起對其的離叛，以及煽惑他人使用暴力，及慫使他人不守法或不服從合法命令。
被告伍巧怡（28歲）、陳源森（25歲）及方梓皓（26歲）則被控以相同控罪，串謀上述兩被告、黃凱晴及他人發布煽動刊物。黃凱晴為工會副主席。
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