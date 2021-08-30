天氣｜天文台料明日雨勢有時頗大有雷暴 (16:30)

【16:30】與高空擾動相關的驟雨正影響廣東沿岸地區及南海北部。本港多處地區今日（8月30日）下午氣溫上升至32度或以上。本港地區今晚及明日（8月31日）天氣預測，大致多雲，間中有驟雨，明日雨勢有時頗大及有雷暴，氣溫介乎25至29度，吹和緩東風，風勢間中清勁。展望周三（9月1日）間中仍有驟雨及雷暴，下午驟雨減少。隨後兩三日部分時間有陽光及炎熱。
【13:00】中午12時50分，天文台錄得氣溫32.1度，相對濕度67%，紫外線指數為11，屬於極高。廣東天色大致良好。同時，與高空擾動相關的驟雨正影響南海北部，並逐漸靠近廣東沿岸地區。本港地區今日下午及今晚天氣預測，下午初時部分時間有陽光及炎熱，稍後漸轉多雲，有幾陣驟雨及雷暴，吹和緩偏東風。
【07:40】早上7時40分，天文台錄得氣溫27.8度，相對濕度88%。廣東天色大致良好。同時，與高空擾動相關的驟雨正影響南海北部。預測今日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間炎熱，最高氣溫約32度。稍後局部地區有雷暴。吹和緩偏東風。
(天文台)
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