新冠肺炎｜港增7輸入個案均已打疫苗　29歲女外地確診返港復陽　菲律賓航空馬尼拉客機禁抵港兩周 (16:55)

68歲男病人（個案12102）涉及L452R變種病毒株，他居於大嶼山愉景灣觀霞樓，8月15日離開香港前往英國，並乘搭航班CX252於8月25日返港，同日於機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果呈陰性，及後於8月27日在檢疫酒店抽取的樣本結果呈陽性。

另外，一名29歲女病人屬外地確診的復陽個案，她6月底離開香港前往英國、西班牙及葡萄牙，並乘搭航班EK384於8月19日返港，於機場抽取的樣本結果呈陰性，8月27日根據強制檢測要求，於社區檢測中心抽取的樣本結果呈陽性，帶有L452R變種病毒株。她潛伏期曾居住石澳石澳村208號。

衛生防護中心表示，由於在8月27日有兩抵港航班，分別為菲律賓航空營運由菲律賓馬尼拉抵港的PR300，以及土耳其航空營運由土耳其伊斯坦布爾抵港的TK083，各有3名乘客經抵港檢測而確診，衛生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止上述兩間航空公司營運的客機在8月29日至9月11日期間分別從馬尼拉和伊斯坦布爾着陸香港。

【12:32】消息稱，本港今日（29日）新增7宗新型冠狀病毒輸入確診個案。

新冠肺炎 相關報道：

羅致光：倘第五波 齊針院舍員工亦定期驗 擬兩三日一次 工會批「搬龍門」不現實

孔繁毅：復必泰較科興適合長者 研皮內注射 稱抗體較高

月中赴英 上周返港 愉景灣居民初確列輸入