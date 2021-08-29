天氣｜天文台料明日有驟雨　局部地區有雷暴 (16:30)

港島東九龍東雨量逾30毫米

【12:16】天文台中午12時15分取消黃色暴雨警告信號，續提醒市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。早上的驟雨為港島東及九龍東帶來超過30毫米雨量。本港地區今日下午及今晚天氣預測：大致多雲，間中有驟雨。初時有狂風雷暴。稍後驟雨減少。吹和緩偏東風。

【10:16】早上10時10分，天文台錄得氣溫26.7度，相對濕度93%。黃色暴雨警告信號及雷暴警告生效。預測今日大致多雲，有驟雨。初時雨勢頗大及有狂風雷暴。下午驟雨減少，短暫時間有陽光。吹和緩偏東風。

(天文台) 下雨天 實用資訊：

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