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警指鄒幸彤收一組織3000元　組織澄清為撰文稿費 (19:01)

警方國安處早前引用《港區國安法》43條實施細則附表5，稱有理由相信支聯會屬「外國代理人」，去信常委要求提交資料，信中指稱副主席鄒幸彤今年2月4日收取組織Asia Democracy Network（ADN）共3000元。ADN今（28日）發聲明澄清，鄒幸彤早前為「Asia Democracy Chronicles」平台撰寫兩篇文章，有關款項是其稿費（compensation）。

ADN表示，留意到新聞報道稱國安處調查今年2月轉帳至鄒幸彤帳戶的3000元，冀澄清該筆轉帳是鄒幸彤為「Asia Democracy Chronicles」平台撰文的薪津，平台主要展示亞洲地區不同角度、聲音，讓各界就時事表達想法；並稱鄒幸彤為平台撰寫兩篇文章，故發放3000元稿費，強調為正常做法（common practice）。

鄒幸彤撰寫的兩篇文章分別為「When activists live like spies」、「When rule of law is used to legitimize rule by law」。

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