警指鄒幸彤收一組織3000元　組織澄清為撰文稿費 (19:01)

ADN表示,留意到新聞報道稱國安處調查今年2月轉帳至鄒幸彤帳戶的3000元,冀澄清該筆轉帳是鄒幸彤為「Asia Democracy Chronicles」平台撰文的薪津,平台主要展示亞洲地區不同角度、聲音,讓各界就時事表達想法;並稱鄒幸彤為平台撰寫兩篇文章,故發放3000元稿費,強調為正常做法(common practice)。

鄒幸彤撰寫的兩篇文章分別為「When activists live like spies」、「When rule of law is used to legitimize rule by law」。

相關報道:

警指支聯「外國代理人」 索歷來成員資料 促交帳目及「與境外組織活動內容」 鄒幸彤:指控荒謬 (8月26日)

鄒幸彤:警國安處引國安法要求支聯會交資料 常委將開會商應對(8月25日)