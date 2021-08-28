警指鄒幸彤收一組織3000元　組織澄清為撰文稿費 (19:01)

警方國安處早前引用《港區國安法》43條實施細則附表5，稱有理由相信支聯會屬「外國代理人」，去信常委要求提交資料，信中指稱副主席鄒幸彤今年2月4日收取組織Asia Democracy Network（ADN）共3000元。ADN今（28日）發聲明澄清，鄒幸彤早前為「Asia Democracy Chronicles」平台撰寫兩篇文章，有關款項是其稿費（compensation）。