瑪利諾小學女生疑遭同學襲擊　涉案10歲女童被捕准保釋 (16:15)

警方表示，九龍城警署4月17及21日接獲一名50歲男子報案，稱其10歲女兒於4月14日在九龍城一學校被一名年約10歲女童襲擊，導致背部受傷。九龍城警區刑事調查隊第二隊經調查後，於7月18日以涉嫌襲擊致造成身體傷害，拘捕一名10歲女童，她已獲准保釋候查，須於9月中旬向警方報到。

教育局回覆稱對校園內的歧視、欺凌及暴力行為零容忍，得悉事件後已即時與有關學校聯絡，嚴肅跟進。局方會密切留意事件發展及提供適切支援，並按既定機制處理。

《東方日報》今日（28日）報道，瑪利諾修院學校（小學部）一名10歲小五女生多次被一名同學欺凌，包括拳打及在樓梯上推撞，家長發現事主瘀傷遂報警。事主母親質疑校方得知事件後無即時通知家長，以及「冷處理」事件。

校方8月26日上載一份聲明到校網，表示留意到有家長散播有關學校及教職員的不實消息，對事件感到震驚，稱該家長在未經准許下，將與教師的對話錄音，並上載至社交媒體。校方對此舉深感遺憾，並稱有關行為違法及違反個人資料私隱條例。校方已就事件報警，並通報私隱專員公署。本報正向警方查詢。