47人出席區議員朱江瑋議辦《幻愛》放映會遭票控違限聚令　朱江瑋：食環放蛇惹猜忌 (13:51)

食環署回覆表示，近日接獲舉報稱有人在旺⻆一商業大廈一個單位內舉行電影會，涉嫌未領有所需牌照而經營或使用公眾娛樂場所。食環署經調查及取證後，昨晚聯同相關執法部門採取行動，發現有人涉嫌違反《公眾娛樂場所條例》及《預防及控制疾病規定及指示（業務及處所）規例》，遂向負責人展開檢控程序。

警方回應表示，昨晚約9時45分接獲報案，稱旺角亞皆老街39號一單位有多人聚集，經初步調查後，以涉嫌違反「限聚令」向在場的12男35女發出定額罰款通知書。

朱江瑋稱，昨晚為一個私人聚會，沒有對外宣傳，只限獲邀朋友，以及「朋友的朋友」出席，故屬私人聚會。他對於食環人員稱曾派人混入會場「放蛇」他感到驚訝，認為放蛇行動會引來社會朋友之間猜忌。他表示，昨晚有向高先電影付款購買《幻愛》放映權，並擺放籌款箱讓參與者「隨緣樂助」，並稱有食環人員事後在籌款箱上抽起兩張100元，說是同事剛才放入箱中，要檢走作證據。

《幻愛》導演周冠威在現場分享，同樣收到告票。他說當時「樂在其中」，專注與觀眾分享，未有留意執法細節，但斥執法行動荒謬。

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