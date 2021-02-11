反國歌法示威向警擲物　地盤工囚7個月　還押166日學生判社服令 (13:13)

去年5月27日，網民發起反國歌法示威，一名男學生和一名地盤工人涉在旺角向警員投擲雜物，兩人同被控一項非法集結及兩項襲警罪，早前被裁定罪成，今（28日）於九龍城裁判法院判刑。裁判官鄭念慈稱，本案的非法集結涉襲警元素是嚴重罪行，地盤工人蒙面犯案屬加刑因素，判囚7個月；已還押逾160天的男學生則被判處120小時社會服務令。

法庭早前為學生李汶錡（23歲）索取社會服務令及勞教中心報告，辯方在庭上指出，被告至今已還押166天，兩份報告顯示他已真誠反思，但他有精神問題及脊柱側彎，不建議判入勞教中心，則建議進行161至240小時的社會服務令，並設須定期接受精神科治療的附帶條件。辯方另稱，地盤工人黃勝仁（27歲）的背景報告可反映其悔意，望法庭輕判。

裁判官鄭念慈判刑時表示，本案的非法集結涉襲警元素，示威者以有一定殺傷力的玻璃樽、磚頭等雜物擲向警方，是嚴重罪行，須判以嚴峻刑罰以儆效尤，遂以監禁6個月為量刑起點。黃勝仁當日蒙面犯案，增加執法難度，須加刑1個月，總刑期7個月。

至於李汶錡，鄭官考慮他年紀相對較輕，至今還押逾160天，判處即時監禁或很快會服刑完畢，但認為被告須學習改過自新，社會服務令對其更生及學業有較大幫助，同時已達到懲處作用，故判處120小時社會服務令，並下令李汶錡須定期接受精神科治療。